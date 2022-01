Paris Saint-Germain bestätigt: Nationalspieler Julian Draxler mit positivem Corona-Test

Der 28 Jahre alte Draxler, der in der Bundesliga für Schalke 04 und den VfL Wolfsburg spielte, wird Paris damit vorerst weiter fehlen. Der offensive Mittefeldspieler ist bereits seit Mitte November vergangenen Jahres wegen einer Muskelverletzung außer Gefecht. Seine bislang letzte Partie für den Hauptstadtklub, bei dem seit dieser Saison auch Superstar Lionel Messi unter Vertrag steht, absolvierte Draxler am 6. November in der Ligue 1 beim 3:2-Erfolg bei Girondins Bordeaux. Messi war zuletzt ebenfalls positiv getestet worden und musste sich in seiner argentinischen Heimat in Quarantäne begeben, ist inzwischen aber nach Paris zurückgekehrt. An diesem Wochenende nimmt Frankreichs Top-Liga nach kurzer Winterpause den Spielbetrieb wieder auf. Tabellenführer PSG gastiert am Sonntag (20.45 Uhr) bei Olympique Lyon.