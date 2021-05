Offiziell! Bundesliga-Rückkehr geplatzt: Julian Draxler verlängert bei PSG

Julian Draxler verlängert seinen im Sommer auslaufenden Vertrages beim französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain. Der 27-Jährige und der Hauptstadtverein einigten sich auf einen Kontrakt über drei Jahre. Der frühere Bundesligaprofi spielt seit Januar 2017 bei PSG. In dieser Saison kam der deutsche Nationalspieler in allen Wettbewerben bereits 32 Mal zum Einsatz - dabei erzielte er vier Treffer und gab sieben Vorlagen.

Zu Beginn des Monats hatte PSG bereits mit der Verlängerung des Vertrags des brasilianischen Superstars Neymar bis 2025 ein Zeichen gesetzt. Die Verantwortlichen der Franzosen befinden sich auch in Gesprächen unter anderem mit Neymars Stürmerkollegen Kylian Mbappé.

Draxler wurde jüngst immer wieder mit einer Rückkehr in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Über den FC Schalke 04 und den VfL Wolfsburg war der Angreifer in Paris gelandet. Und bleibt dort wohl auch noch die nächsten drei Jahre.