Bericht: PSG wäre bei Julian Draxler ab 20 Millionen Euro gesprächsbereit - Lyon abgeblitzt

Für Weltmeister Julian Draxler verläuft die Saison 2019/20 bis dato alles andere als nach Plan. Stand er in der vergangenen Spielzeit noch 31-mal in der Ligue 1 auf dem Platz, kam er in dieser Saison erst sechsmal unter Trainer Thomas Tuchel für Paris Saint-Germain zum Einsatz. Verantwortlich für die wenigen Spiele war in erster Linie eine langwierige Fußverletzung, die den Deutschen zwischen August und Oktober außer Gefecht gesetzt hatte. Zuletzt fehlte er gegen AS Saint-Étienne aufgrund einer Viruserkrankung.

Dass Draxler trotz der Hiobsbotschaften der vergangenen Wochen ein guter Fußballer ist, steht außer Frage und ist weitläufig bekannt. So soll laut RMC Sport Ligakonkurrent Olympique Lyon bei PSG angeklopft und sich nach dem 26-Jährigen erkundigt haben. Allerdings soll Paris-Sportdirektor Leonardo dem Tabellenachten eine Absage erteilt haben. Aufgrund der Verletzungen von Memphis Depay und Jeff Reine-Adélaïde braucht Olympique im Winter dringend eine Verstärkung, um die Ausfälle zu kompensieren.

Draxler fühlt sich bei PSG grundsätzlich wohl

Dem Bericht zufolge wird Draxler für den Lyon-Plan also nicht zur Verfügung stehen, eine Ausleihe ist käme auch nicht infrage. Zwar wäre der Tuchel-Klub bei dieser Personalie durchaus gesprächsbereit, allerdings erst ab einer Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Nationalspieler wechselte im Januar 2017 für 36 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg in die französische Hauptstadt. Sollte ein Verein auf die 20-Millionen-Forderung anspringen, müsste der amtierende Meister immer noch Einbußen in Kauf nehmen.

Laut RMC stellt sich für Draxler selbst diese Frage derzeit jedoch nicht. Der frühere Schalker ist demnach in Paris sehr glücklich und möchte die Herausforderung annehmen, sich zurück ins Team zu kämpfen. Zuletzt ist ihm das in Ansätzen sogar bereits gelungen. Draxler stand im November sowohl gegen Stade Brest als auf gegen LOSC Lille 90 Minuten auf dem Platz, in beiden Partien gelang ihm ein Assist. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft noch bis 2021.