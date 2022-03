"Meine Situation im Verein ist nicht leicht": Julian Draxler nimmt PSG-Abschied für die WM-Teilnahme ins Visier

Endlich durfte er sich mal wieder zeigen. Zum ersten Mal seit Oktober 2020 stand Julian Draxler wieder in der DFB-Startelf. Beim 2:0 im Test gegen Israel fing der 28-Jährige stark an, hatte auf dem rechten Flügel viele Ballkontakte, ein paar Torabschlüsse und einige gute Szenen. Wie so häufig tauchte er in der Folgezeit allerdings ab, erhielt vom SPORTBUZZER am Ende die Note 3. Anzeige

"Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass ich die Qualität habe, um der Mannschaft zu helfen", sagte Draxler nach der Partie. Dann sprach er über seine schwierige Lage bei Paris St. Germain, wo er in dieser Saison bislang gerade mal auf 861 Einsatzminuten in allen Wettbewerben kommt. "Meine Situation im Verein ist nicht leicht. Ich weiß, dass ich Rhythmus brauche, mehr Spielpraxis."

Der Vertrag des Ex-Schalkers bei PSG läuft noch bis 2024, im Starensemble um Neymar, Kylian Mbappé und Lionel Messi dürfte es aber nicht leichter werden, einen Stammplatz zu ergattern – das weiß auch der Bundestrainer: "Wenn man sich die Qualität der Mitspieler von Jule anschaut, muss man schon sagen, dass diese nicht ganz so schlecht ist."

Will Weltmeister Draxler mit zur WM nach Katar, wird er wohl einen Vereinswechsel anpeilen müssen – und nimmt diesen bereits ins Visier: "Ich weiß, dass ich mehr spielen muss als bisher. Hansi hat das jetzt nicht klar eingefordert im 1:1-Gespräch. Aber in der Mannschaftssitzung hat er die Botschaft schon rübergebracht, dass er Spieler braucht, die in ihren Klubs regelmäßig spielen. Die Saison läuft jetzt, ich muss zulegen. Und im Sommer schauen wir, was passiert." Sein Marktwert wird aktuell auf 20 Millionen Euro geschätzt (Quelle: transfermarkt.de).

Werner in ähnlicher Situation wie Draxler

Auch Draxlers DFB-Kollege Timo Werner könnte dann einen Transfer anstreben. Auch er sagte nach dem Israel-Sieg offen: "Es läuft bei Chelsea aktuell nicht so, wie ich es mir wünsche." Der Unterschied zu Draxler: Werner kommt schon auf 28 Pflichtspiele mit sieben Tore und vier Vorlagen. Zudem fiel zuletzt aufgrund von Corona aus. Flick: "Bei Timo ist es so, dass er lange krank war und einiges aufholen musste. Umso wichtiger, dass er – wie auch Jule – ihre Leistung bringen, wenn sie bei uns sind."