Ex-Schalke-Star Julian Draxler: Auch der BVB wollte ihn einst verpflichten

Schon mehrfach ist über einen möglichen Wechsel von Julian Draxler zu Borussia Dortmund spekuliert worden, obwohl Draxler ein Urgestein von BVB-Erzrivale Schalke 04 ist. In einem Interview mit dem Portal Spox hat der Nationalspieler, der seit Januar 2017 in Diensten des französischen Serienmeisters Paris Saint-Germain steht, jetzt zugegeben, dass die Schwarz-Gelben sich einst tatsächlich für seine Dienste interessiert haben - allerdings, bevor Draxlers Karriere so richtig begonnen hatte.

Draxler erklärt: "Zu Westfalenauswahlzeiten ist irgendwann mal durchgesickert, dass ich auf Schalke ein paar Probleme habe. Borussia Dortmund hatte damals einen sehr erfolgsbesessenen Trainer, der immer die besten Spieler aus der Region holen wollte. [...] Die Jungs haben dann teilweise im Auftrag ihrer Trainer bei mir nachgefragt, ob ich mir einen Wechsel vorstellen könne. Für mich war das aber kein Thema."

Julian Draxler über Felix Magath: "Bei ihm hängst du eher in der Luft"

Als Draxler 17 Jahre alt war, holte der damalige Schalker Chefcoach Felix Magath den offensiven Mittelfeldspieler im Januar 2011 zu den Profis der Königsblauen. Allerdings ließ Magath den Youngster lange Zeit im Unklaren, wie er mit ihm plane. "Er war kein Trainer, der dich in den Arm genommen und dir erzählt hat, was er mit dir vorhat", berichtet Draxler: "Sein Verhältnis zur Mannschaft war distanziert. Hin und wieder gab er dir einen kleinen Wink, dass er gerade zufrieden ist, aber das war die absolute Ausnahme. Du hängst bei ihm tendenziell eher in der Luft, musst stabil in der Birne sein und dein Ding machen."

Julian Draxler in der Startelf mit einem Assist für PSG gegen Lille

Draxler gibt zu: "Ich war das Gegenteil eines Malochers"

Wenig später erlebte der heute 26-Jährige, der zuletzt beim 2:0-Erfolg von PSG über den OSC Lille in der Startelf gestanden hatte, ein erstes Highlight im Schalker Dress, als er S04 gegen den 1. FC Nürnberg in der Verlängerung mit seinem Siegtreffer zum 3:2 ins DFB-Pokal-Halbfinale schoss. Draxler wusste nach der Partie kaum, wohin mit seinen Emotionen. "Ich habe versucht, irgendwie einen auf professionell zu machen. Aber ich war 17, am liebsten hätte ich den Kameramann umarmt", erinnert sich der Confed-Cup-Sieger von 2017 an ein Interview nach dem Nürnberg-Spiel. Dabei wusste er, dass er defensiv als junger Spiele durchaus Defizite hatte. "Eigentlich war ich das Gegenteil eines Malochers. Wenn man es böse formulieren möchte: ein Schönwetterfußballer", gibt Draxler zu.

Einer, von dem Draxler in seiner Anfangszeit als Profi nach eigener Aussage viel gelernt hat, war Raúl. Magath hatte den spanischen Superstar zur Saison 2010/2011 nach Schalke gelotst. Als Draxler zu den Profis aufrückte, agierten der Teenager und die Legende von Real Madrid oft Seite an Seite in der Offensive der Blau-Weißen. Draxler über Raúl: "Er wusste, dass er mich auf den richtigen Weg bringen muss, damit ich ihm Vorlagen gebe und das Zusammenspiel passt. Ich habe alles von ihm aufgesaugt und in erster Linie versucht, mein Spiel so zu verändern, dass er mit mir zufrieden ist. Wenn er gesagt hätte, ich sei noch nicht so weit, hätte ich vermutlich keine Rolle mehr gespielt." Raúl fühlt sich Schalke auch heute noch verbunden.