Julian Draxler: Darum landete ich beim VfL Wolfsburg und nicht bei Juventus Turin

Julian Draxler wäre im Sommer 2015 statt beim VfL Wolfsburg fast bei Juventus Turin gelandet. "Damals stand auch ein Wechsel zu Juventus Turin zur Debatte. Das Problem war, dass der Fußball auch ein Geschäft ist und dass ich nicht alleine entscheide. Hinter Transfers stecken auch Ablösesummen und vertragliche Modalitäten. Es muss passen und das war bei Juve leider nicht der Fall", verriet der Nationalspieler in eine Interview mit Spox und DAZN. Statt zum italienischen Rekordmeister ging der heute 26 Jahre alte Profi von Paris St. Germain also nach Wolfsburg.

"Ich hatte Schalke damals schon mitgeteilt, dass ich auf jeden Fall gehen will. Ich hatte mich praktisch schon verabschiedet und wusste, dass ich weg muss, um persönlich weiterzukommen. Zudem war ich nicht der Überspieler, der in der Bundesliga 20 Tore gemacht und zehn vorgelegt hat, sodass ich mir den Verein hätte aussuchen können. Wichtig war mir bei der Vereinswahl, dass gewisse Rahmenbedingungen stimmen", sagte Draxler, für den der VfL 43 Millionen Euro an S04 überwies.

Draxler über "Zweck-Ehe" mit dem VfL Wolfsburg

Die Verbindung zwischen dem Mittelfeldspieler und den Niedersachsen war jedoch offenbar nicht mehr als eine Art "Zweck-Ehe". "Wolfsburg war die Brücke zu einem Verein, bei dem ich mich sehe", erklärte Draxler: "Nicht falsch verstehen: Mir war in Wolfsburg nicht alles egal. Ich bin Sportler, ich will gewinnen. Ich habe dem Verein auch Respekt zu zollen. Trotzdem ist es für mich nichts Schlimmes, öffentlich zu sagen, dass Wolfsburg nicht der Verein war, von dem ich als Kind geträumt habe. Dazu stehe ich nach wie vor. Wolfsburg wollte von mir profitieren und ich wollte von Wolfsburg profitieren."

Der Weltmeister von 2014 weiter: "Dass die Zusammenarbeit nicht auf fünf, sechs Jahre ausgelegt war, war allen klar. Es war von vornherein so abgesprochen, dass wir uns bei einem passenden Angebot an einen Tisch setzen und dass man mir auch keine Steine in den Weg legen würde." Nach reichlich Turbulenzen zum Ende seiner Teit in Wolfsburg zog Draxler im Januar 2017 schließlich zu PSG weiter.

Obwohl er beim französischen Meister nicht zu den unumstrittenen Stammspielern zählt, fühlt er sich offenbar rundum wohl. "Dass ich bei PSG nicht die Rolle innehabe, die ich auf Schalke oder in Wolfsburg hatte, ist mir bewusst. Gleichzeitig weiß ich, dass ich die Qualität habe, um viele Spiele zu machen und der Mannschaft weiterzuhelfen. Natürlich würde ich gerne noch mehr Verantwortung übernehmen und nicht vor jedem wichtigen Spiel der Saison bangen, ob ich spiele oder nicht. Gleichzeitig muss ich realistisch sein. Um bei PSG unangefochtener Stammspieler zu sein, musst du einer der weltbesten fünf, sechs, sieben Spieler sein."

Draxler: "Bundesliga ist immer eine Option"

Einen Wechsel zieht Draxler trotz seiner Rolle bei den Franzosen nicht in Erwägung - auch wenn im vergangenen Sommer dem FC Bayern ein Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt worden war: "Davon habe ich nichts mitbekommen. Ich weiß also nicht, ob das stimmt oder nicht. In der Bundesliga gibt es gute Vereine und Deutschland ist immer eine Option für mich. Momentan habe ich aber wirklich keine Absicht, den Verein zu verlassen."