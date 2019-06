Julian Draxler: Transfer im Sommer? Das sagt der PSG-Star

Draxler: Habe von Vereinsseite wegen Transfer nichts gehört

Julian Draxler: 50. Länderspiel für den DFB

Draxler spielt seit Januar 2017 für PSG, nachdem er zuvor für den VfL Wolfsburg aktiv war. Draxler plagte sich in der abgelaufenen Saison immer wieder mit Blessuren herum, machte aber dennoch 31 Spiele für den französischen Meister in der Ligue 1 (3 Tore, 8 Assists).

Am Samstag gelang ihm schließlich ein besonderes Jubiläum: Durch seine Einwechslung in Borisov machte Draxler sein 50. Länderspiel in Diensten des DFB. Ein Meilenstein, der auch an ihm nicht vorbeiging: "Ich bin schon stolz auf die 50 Länderspiele. Der SIeg war wichtig, damit wir den Sieg in Holland vergolden konnten."

Deutschland hat derweil die EM-Qualifikation mit zwei Siegen aus zwei Spielen in Gruppe C eröffnet.