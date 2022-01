Der Florian Wirtz des Handballs: Was Julian Köster mit dem Leverkusen-Star verbindet

Als Alfred Gislason den jungen Julian Köster in den Kader für die Europameisterschaften berief, war die Verwunderung in Handball-Deutschland groß. Ein 21-Jähriger für den linken Rückraum, die Königsposition, der erst im November sein Länderspieldebüt gefeiert hatte und dann noch aus der zweiten Liga kommt. "Viele haben mich für verrückt erklärt, doch jetzt sollten alle Kritiker verstummt sein", sagt der Bundestrainer. Denn der zwei Meter große Schlaks vom VfL Gummersbach ist die bisherige EM-Entdeckung, spätestens seit dem Vorrundenspiel gegen Polen. Sechs Würfe, sechs Tore und die Auszeichnung als "Man of the Match" – mehr geht im siebten Länderspiel nicht. Anzeige

Auch in der Hauptrunde zählt Gislason auf den Rechtshänder, der gegen Norwegen gut 40 Minuten spielte und drei Treffer erzielte. "Er hat auch einige Fehler gemacht und Lehrgeld gezahlt. Aber Julian ist auch hier, um zu lernen", sagt Gislason, der den Youngster mit Sicherheit auch am Sonntag im dritten Hauptrundenspiel gegen Schweden spielen lassen wird (18 Uhr/ARD). Mit einem Sieg will das deutsche Team die Minimalchance aufs Halbfinale wahren. In der von zahlreichen Corona-Fällen überschatteten EM ist Köster, der dem Virus bisher aus dem Weg gegangen ist, eine der großen Konstanten des DHB-Teams.

Julian Köster: Seine erste Handball-Trainerin war die Mutter von Leverkusen-Star Florian Wirtz

Julian Köster ist der neue Florian Wirtz des Handballs. Die Vergleiche zum 18 Jahre alten Shootingstar von Bayer Leverkusen sind "relativ naheliegend. Wir kommen aus dem gleichen Dorf", erzählt Köster und meint damit Brauweiler. 8000 Einwohner, im Osten an Köln grenzend. "Wir waren zusammen auf einer Schule", sagt Köster, ehe er auch noch verrät: "Das ist ganz lustig: Seine Mutter war tatsächlich meine erste Handball-Trainerin. Deswegen verfolge ich auch Leverkusen und besonders Florian Wirtz." Wie der Bayer-Profi besticht auch Köster durch seine Unbekümmertheit. "Ich mache mir einfach keinen Kopf, will nur gut Handball spielen." Für Gislason macht er das in der 2. Liga tagtäglich. "Ich habe alle seine Spiele in Gummersbach der letzten anderthalb Jahre gesehen. Nicht nur die Tore, sondern auch seine Übersicht - und er ist trotz seiner Größe unglaublich gut im Eins-gegen-eins. Seine große Stärke liegt aber eigentlich in der Abwehr. Da wächst ein sehr kompletter Spieler bei uns heran."



Doch vor der EM war er auch für Kiels Linksaußen Rune Dahmke noch der große Unbekannte: "Ich kannte ihn überhaupt nicht, habe ihn hier zum ersten Mal gesehen. Der Junge ist der Wahnsinn." Köster spielte, bis er 15 war, in Brauweiler, dann wechselte er zum Zweitligisten Bayer Dormagen. Der nächste Meilenstein: Vor drei Jahren gewann er mit der deutschen Junioren-Auswahl WM-Silber, wurde als bester Abwehrspieler ins Allstar-Team gewählt. Anschließend zog es ihn zu seiner jetzigen Station nach Gummersbach. Sein Lehrmeister beim VfL: Trainer Gudjon Valur Sigurdsson. "Ich lerne unfassbar viel von ihm. Es gibt wohl auf der Welt keinen Spieler, der so professionell gearbeitet und gelebt hat für den Sport", sagt Köster, dessen Vorbild der kroatische Star Domagoij Duvnjak ist. Auch, weil den Abwehrjob als vorgezogene Spitze keiner in der Welt so gut interpretiert wie der Kieler. Es ist auch Kösters Spezialität.