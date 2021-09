Bayern-Trainer Nagelsmann gibt Personal-Update vor Barcelona-Duell: Gnabry fliegt mit, auch Lewandowski dabei

Mit breiter Brust geht der FC Bayern München in die neue Auflage der Champions League. Das 4:1 in der Bundesliga gegen RB Leipzig gibt den nötigen Rückenwind für das Duell beim spanischen Spitzenklub FC Barcelona am Dienstag (21 Uhr/DAZN) in Gruppe E. Personell musste der deutsche Rekordmeister zuletzt einen Rückschlag hinnehmen. Offensiv-Star Serge Gnabry musste mit Rückenproblemen passen. FCB-Trainer Julian Nagelsmann hofft aber noch auf einen Einsatz des deutschen Nationalspielers. "Bei Serge ist es so, dass das Laufen ganz gut war. Er hat sich nicht fußballspezifisch bewegt", erklärte FCB-Trainer Julian Nagelsmann am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

