Bestätigt: Bayern-Trainer Nagelsmann fehlt auch im DFB-Pokal gegen Gladbach

Cheftrainer Julian Nagelsmann kehrt auch am Mittwoch nicht auf die Bank des FC Bayern München zurück. Wie der 34-Jährige auf der Pressekonferenz am Dienstag bestätigte, wird er sein Team beim anstehenden Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach am Mittwoch (20.45 Uhr, ARD und Sky) erneut nicht anleiten können. "Mir geht es soweit gut, alles in Ordnung", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz am vor der Partie. "Aber ich bin leider in Gladbach nicht dabei."

Nagelsmann hatte aufgrund einer Corona-Erkrankung sowohl das Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon am vergangenen Mittwoch (4:0) als auch die Bundesliga-Partie gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (4:0) verpasst und sich in Isolation begeben. "Das bleibt auch noch so. Ich habe am Donnerstag den nächsten Test. Dann werden wir sehen, wie der ausfällt und was das Gesundheitsamt sagt", erklärte Nagelsmann die nächsten Schritte. "Der letzte Test war nicht in dem Maße, dass ich mit nach Gladbach kann." Vertreten wurde Nagelsmann während seiner Abwesenheit in seinen Aufgaben vor Ort von Co-Trainer Dino Toppmöller, der mit den Bayern zwei überzeugende Siege einfuhr. Dieser wird nun auch gegen Gladbach für das Team verantwortlich sein.