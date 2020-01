Julian Nagelsmann: „Bis 15 habe ich jeden Abend gebetet“

Leipzig. Beziehung zu Gott, Aberglaube, die Arbeit mit Pferden und seine eigenen fußballerischen Ambitionen: RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat ungewohnt intime Einblicke in sein Privatleben gegeben. „Bis ich 15 Jahre alt war, habe ich jeden Abend gebetet“, sagte der 32-Jährige im Interview mit der „Bild“-Zeitung (Samstag). Zu bestimmten Anlässen oder wenn er in seiner bayerischen Heimat ist, geht der frühere Ministrant immer noch in die Kirche – auch wenn er „nicht an den einen Gott“ glaubt, wie er verriet. Vielmehr gehe es ihm um die Werte aus den kirchlichen Schriften. „Danach versuche ich zu leben und mein Umfeld auch dahin gehend zu beeinflussen“, sagte Nagelsmann. Zu seinem Aberglauben äußerte sich der Trainer des Bundesliga-Herbstmeisters ebenfalls. „Wenn ich mit einem Schuh ein Spiel verliere, ziehe ich ihn nicht mehr an – also nur noch privat.“