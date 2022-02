Nagelsmann bedauert Bayern-Abschied von Süle: "Ich kenne seine Gründe, die aber unter uns bleiben"

Die Entscheidung von Niklas Süle, den FC Bayern am Saisonende zu verlassen, sorgt bei Julian Nagelsmann für Enttäuschung. "Ich hätte ihn gern behalten, deswegen spielt er auch viel, weil ich nach wie vor viel in ihm sehe", sagte der Trainer am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Partie gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Anzeige