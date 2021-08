Nagelsmann: Bayern-Gerüchte um Ginter und Hofmann "skurril" – Neuer, Lewandowski und Co. wieder dabei

Julian Nagelsmann hat Gerüchte um einen angeblich unmittelbar bevorstehenden Transfer-Doppelschlag des FC Bayern München mit Verpflichtungen der Gladbacher Nationalspieler Matthias Ginter und Jonas Hofmann dementiert. " Ich habe es auch gerade gelesen. Es ist in beiden Fällen nicht ansatzweise konkret, deswegen muss ich nicht über Spieler von Gladbach sprechen ", sagte der FCB-Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag (18.30 Uhr, Sky). Die Spekulationen bezeichnete Nagelsmann als "skurril".

Am Freitag hatte Sky berichtet, dass der FC Bayern großes Interesse an einer Verpflichtung von Gladbachs Innenverteidiger Ginter habe, dessen Vertrag bei Borussia am Ende der Saison ausläuft. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hatte zuletzt eingeräumt, dass die Fohlen aktuell nicht in der Lage sind, dem Weltmeister von 2014 ein "adäquates" Vertragsangebot zu machen. Auch der Offensivspieler Hofmann gilt als heißer Kandidat in München. "Wir diskutieren alle möglichen Varianten, die nicht zwingend nur auf Neuzugänge schließen lassen", sagte indes Nagelsmann im allgemeinen Sinne, wollte sich zu konkreten Personalien jedoch eher nicht äußern.