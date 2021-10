Impfdurchbrüche bei Nagelsmann & Co.: Mediziner sehen keinen Grund zur Beunruhigung

Die steigenden Zahlen von Corona-Infektionen trotz Impfung wie in der Bundesliga zuletzt bei Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann oder Hoffenheims Spieler Christoph Baumgartner sind nach Ansicht von Experten kein Grund zur Beunruhigung. "Es scheint mir, bei der Einordnung dieser Fälle liegen teilweise Missverständnisse in Bezug auf die Funktion und Effektivität von Impfungen vor“, sagte Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer am Freitag auf der Webseite der Deutschen Fußball Liga DFL: "Trotz hoher Schutzwirkung schützen Impfungen in der Regel nicht zu 100 Prozent." Das würde sie auch bei anderen Erkrankungen nicht tun.

