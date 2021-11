Trainer Nagelsmann trotz Quarantäne-Wirbel beim FC Bayern optimistisch - "Nicht mit Thekentruppe" nach Kiew

Der Corona-Wirbel um mehrere Profis in Quarantäne war beim FC Bayern München auch auf der Pressekonferenz vor dem für Dienstag (18.45 Uhr, DAZN) angesetzten Auswärtsspiel in der Champions League bei Dynamo Kiew das beherrschende Thema. Trainer Julian Nagelsmann und Leroy Sané bemühten sich jedoch, dem in der Öffentlichkeit emotional diskutierten Thema die Brisanz zu nehmen. "Wir haben trotz acht Ausfällen immer noch eine gute Mannschaft. Natürlich haben wir offensiv nicht mehr die großen Alternativen. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt mit einer Thekentruppe dahin fahren", betonte Nagelsmann, der hofft, den trotz Impfung mit Corona infizierten Niklas Süle zumindest am Wochenende wieder einsetzen zu können. "Er ist freigetestet und wird am Dienstag untersucht."

Sané ergänzte mit Blick auf ungeimpfte Profis wie Joshua Kimmich: "Es ist für mich kein so großes Thema, im Endeffekt haben wir alles schon gesagt. Wir sollten versuchen, uns wieder voll und ganz auf Fußball zu konzentrieren." Der Nationalspieler bestätigte auch, selbst geimpft zu sein. Den Spielern in Quarantäne gehe es laut Nagelsmann gut. Der frühestmögliche Termin, sie freizutesten, sei sieben Tage nach Eintritt in die Isolation, wenn die Profis ohne Symptome seien.

Neben Nationalspieler Kimmich, der im Oktober eingeräumt hatte, bislang auf eine Impfung gegen Covid-19 verzichtet zu haben, befinden sich mit dem positiv getesteten Josip Stanisic sowie den als Kontakte einer positiv getesteten Person eingestuften Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance aktuell sechs Bayern-Spieler in häuslicher Isolation. Medienberichten zufolge zahlt der FC Bayern ungeimpften Spielern für die Dauer einer Quarantäne kein Gehalt. Anzeige

Nagelsmann ärgert sich über ausgeplauderte Interna

Dass Interna wie diese nach außen gelangen, ärgert Nagelsmann. "Die Frage ist, ob man einfach so weiter macht, oder ob man versucht, dem ein bisschen Herr zu werden", forderte der Coach, der jedoch einräumte, derlei Geschichten seien "Teil des Business". Den sportlichen Erfolg sehe er dadurch nicht gefährdet.