Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach Supercup mit kurioser Titel-Ansage: "Ich habe ja so kleine Hamsterzähne..."

Vier Testspiele ohne Sieg, dazu das durchwachsene 1:1 zum Bundesliga -Auftakt bei Borussia Mönchengladbach: Vor dem Supercup gab es rund um den neun Bayern-Trainer Julian Nagelsmann bereits die ersten Unkenrufe. Zu jung, zu unerfahren - und die Münchner am Ende doch eine Nummer zu groß? Am Dienstagabend bewiesen der 34-Jährige und seine Mannschaft mit einem punktgenauen Formanstieg, dass es funktioniert. Das 3:1 bei Borussia Dortmund bedeutete den ersten Titel für Nagelsmann beim FC Bayern und in seiner Karriere im Profibereich. Danach gab der Coach einen Einblick in sein Seelenleben.

"Jeder weiß, dass das eine Bedeutung hat, auch für mich. Aber auch für die Kabine. Bei Bayern hat man Druck, man muss Spiele gewinnen und Titel holen, deshalb war es wichtig heute", sagte der frühere Leipziger und lieferte eine kuriose Ansage an die Konkurrenz: "Ich habe ja so kleine Hamsterzähne und will ein Titelhamster werden, ich will noch mehr gewinnen." Gelegenheit hat dazu hat er in den kommenden Monaten reichlich: Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal.