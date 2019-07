Julian Nagelsmann feiert Trainingspremiere bei RB Leipzig

Leipzig. Neustart bei RB Leipzig : Julian Nagelsmann hat erstmals ein Training der Roten Bullen geleitet. Unter den Augen und dem Applaus von 943 Fans stand der Nachfolger von Ralf Rangnick mit seinen Assistenten Robert Klauß und Moritz Volz am Montagvormittag bereits kurz vor Trainingsstart auf Platz eins des Club-Geländes am Cottaweg. Davor hatte der Coach gemeinsam mit RB -Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und dem ebenfalls neuen Sportdirektor Markus Krösche den Medien Rede und Antwort gestanden.

RB Leipzig ist am Montag mit Neu-Coach Julian Nagelsmann in die neue Spielzeit gestartet. ©

Florian Scholz beobachtet Training

Von der Terrasse des Funktionsgebäudes machte sich auch Marketing- und Kommunikations-Chef Florian Scholz einen ersten Eindruck von der Trainingsarbeit Nagelsmanns. Nach ein paar kleinen Laufrunden und einigen Stabilisierungs-Übungen zum Aufwärmen verdeutlichte der neue Chef-Coach schnell, dass ohne Ball bei ihm nicht viel läuft. Zunächst beim auch unter Rangnick immer wieder praktizierten Rondo in Kleingruppen, dann in verschiedenen Kurzpass-Spielformen waren die Profis in Sachen Reaktionsschnelligkeit gefragt. Von einer langen Anlaufzeit war dabei nichts zu spüren. Unter anderem zeigten Marcel Halstenberg und Candido in Zweikämpfen schon vollen Einsatz.