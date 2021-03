Hamann bringt Nagelsmann als Flick-Nachfolger beim FC Bayern ins Spiel: "Halte das nicht für ausgeschlossen"

Sollte Flick, der als Co-Trainer von Löw 2014 Weltmeister wurde, sich tatsächlich für den DFB entscheiden "könnte Julian Nagelsmann sein Nachfolger in München werden. Ich halte das nicht für ausgeschlossen", meint der ehemalige Bayern-Profi. Der erst 33 Jahre alte Nagelsmann trainiert seit 2019 RB Leipzig und führte den Klub im vergangenen Jahr bis ins Halbfinale der Champions League. Aktuell liegt der Coach mit RB in der Bundesliga nur zwei Punkte hinter Tabellenführer FC Bayern - seinem zukünftigen Klub? Ob Nagelsmann bereits so weit sei, bei einem Klub wie dem FCB zu bestehen, sehe man "immer erst, wenn es so weit ist", so der Sky-Experte. "Ich traue es ihm auf jeden Fall absolut zu."