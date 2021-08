Julian Nagelsmann kritisiert Bayern-Fans nach Pfiffen gegen Leroy Sané: "Unterstützung ist der richtige Weg"

Trainer Julian Nagelsmann hat nach vereinzelten Pfiffen gegen Nationalspieler Leroy Sané beim Heimsieg des FC Bayern gegen den 1. FC Köln an die Münchner Anhänger appelliert. "Es gehört sich, dass die Fans eigene Spieler unterstützen", sagte der neue Bayern-Coach am Sonntagabend in der Pressekonferenz nach dem 3:2 des Rekordmeister im ersten Heimspiel der Bundesliga-Saison. "Es gibt keinen Spieler auf dieser Welt, der nicht am liebsten eine Top-Leistung abruft. Zuhause ist Unterstützung der richtige Weg."

Anzeige