Nagelsmann erklärt Blessuren von Hernandez und Goretzka und gibt Ausblick auf Benfica

Beim FC Bayern München deutet sich vor dem Heimspiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime) personelle Entwarnung an. Trainer Julian Nagelsmann erklärte bei der Pressekonferenz vor der Partie am Montag, dass die zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka und Lucas Hernández gegen den portugiesischen Traditionsklub wieder im Kader der Münchener stehen könnten. Der zuletzt mit dem Coronavirus infizierte und darum in Quarantäne befindliche Coach geht zudem davon aus, dass er das Team am Dienstag wieder selbst betreuen kann - "wenn der Test negativ ist", so Nagelsmann.

