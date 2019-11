Julian Nagelsmann, Markus Krösche und Co.: RB Leipzig zu Gast in der Uni Leipzig

1000 Studierende der berühmten Oxford-Universität jubelten 1995 Diego Armando Maradona zu, als der argentinische Fußball-Volksheld als Gastredner sein Ehrendiplom „Master Inspirer of Oxford Dreamers" entgegennahm. Mehr Personenkult und weniger akademischer Diskurs, wobei sich im Beisein des vielleicht besten Fußballer aller Zeiten niemand daran störte.

Julian Nagelsmann, (Fast-)Betriebswirt

24 Jahre später im Auditorium Maximum in Leipzig: Maradona ist nicht hier, dafür aber die RB-Kollegen Julian Nagelsmann, Markus Krösche, Kevin Kampl und Florian Scholz (Direktor Marketing), die unter der Moderation des Stadionsprechers Tim Thoelke und vor rund 1600 Augen eine Vorlesung in Sachen Management und Führung halten. Eingeladen von der Fakultät der Wirtschaftswissenschaften erzählen die vier, wie sie sich motivieren, wie sie Erfolg haben, wie die Zukunft aussieht, wie ein Team zusammengehalten wird - oft gefragt, oft gehört.

Dennoch ist die Atmosphäre locker, wie ein Pflichttermin fühlt es sich nicht an und unwohl ist es den vier Hauptakteuren im akademischen Milieu nicht.

Sie kennen schließlich auch das Umfeld, und die Wirtschaftslehre - Krösche besitzt einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Nagelsmann studierte auch eine Zeit lang BWL, seinen Bachelor absolvierte er jedoch im Fernstudium Sport und angewandte Trainingslehre.

Zeit zum Durchschnaufen

Und seine Spieler? Lukas Klostermann mache ein Fernstudium erzählt Kevin Kampl, Konzepte zur Weiterbildung der Profis gäbe es nicht, erzählt Sportdirektor Krösche: „Sie sind alle erwachsen, da können wir nichts vorgeben. In den Akademien ist das anders, da haben wir die Verantwortung, die Jugendlichen auf das Leben vorzubereiten."

Für Coach Nagelsmann ist es wichtig, dass seine Spieler nicht nur stur in ihrem Fachgebiet bleiben: „Wer nur Fußball spielt und sich nicht mit was anderem beschäftigt, verliert die Gier an Fußball." Aber zu viel auch nicht. „Die ganze Zeit zum Beispiel in der Uni sitzen und nicht trainieren, würde auch keinen Sinn machen", setzt der 32-Jährige Prioritäten.

Nagelsmann hat in der derzeitigen Länderspielpause etwas mehr Zeit zum Durchschnaufen als sonst, anders als bei Krösche oder Scholz.

„Partner mit demselben Streben nach Erfolg"

„Das Handy ist mein täglicher Begleiter. Ich schaffe es leider nicht, mir eine Auszeit zu nehmen, ich muss immer erreichbar sein", erzählt RBs Sportdirektor von seinem Alltag. Denn der Verein, das wird mehrmals betont, hat Ziele.

„Wir wollen unsere Fannähe beibehalten, hier top sein und Vorreiter - anders als zum Beispiel viele in der Branche auf den direkten Kontakt setzen", verrät Scholz seine. Der Marketing-und Kommunikations-Boss, früher in der Chef-Redaktion der Sport-Bild, ist stolz auf RBs „Alleinstellungsmerkmal in der Bundesliga - unter anderem Familienfreundlichkeit und unsere friedliche Atmosphäre." Und sich bewusst: „Wir haben natürlich vor zehn Jahren viele Attribute von Red Bull in die Wiege gelegt bekommen."

In der letzten halben Stunde antworteten die Stargäste den Studierenden, die von der Nachhaltigkeit des Vereins bis zur Kaderplanung im Winter viel wissen wollte . Spannende Meinungsgleichheit bei Spieler Kampl und Trainer Nagelsmann bei der Frage nach echter Freundschaft zwischen Coach und Schützling. „Es gibt natürlich Wegbegleiter, denen man viel zu verdanken hat und daher noch im Kontakt steht. Aber wirklich eng kann es nicht werden, das wäre auch nicht gut für das Klima in der Kabine", überlegt der slowakische Nationalspieler. Nagelsmann findet es auch schwierig: „Es sind mehr Partner mit demselben Streben nach Erfolg." Dem Applaus nach war die Veranstaltung anscheinend sowie die Antworten zufriedenstellend. Ganz so euphorisch wie bei Maradona in Oxford wurde es dann aber nicht, der Argentinier hatte jedoch den Leipzigern etwas Entscheidendes voraus: Er packte einen Golfball aus und jonglierte spontan mit diesem.