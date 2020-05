„Er hat einfach nicht getroffen“: Julian Nagelsmann erklärt Matheus Cunhas Abgang von RB Leipzig

Leipzig. Winterzugang Matheus Cunha gehört zu den wenigen positiven Geschichten einer turbulenten Saison bei Hertha BSC. Zuletzt erzielte der Stürmer für den Tabellenelften der Fußball-Bundesliga vier Spiele hintereinander jeweils einen Treffer.

Damit hat der 20-Jährige, der 2018 bis 2019 52 Pflichtspiele für RB Leipzig absolvierte, eine dicke Aktie an Berlins Aufwärtstrend. Nur eins der letzten fünf Spiele ging verloren, mit sechs Punkten und 7:0 Toren nach der Pandemie-Pause führt die „Alte Dame“ die „Corona-Tabelle“ an. Aber warum hat es trotz seiner Qualitäten in Leipzig nicht für Matheus Cunha gepasst?

Nur zwei Treffer in 35 Bundesligaspielen für RBL

„Dass er ein guter Fußballer ist, dass ist glaube ich jedem klar gewesen, dass er ein großes Talent ist, dass er gute Fähigkeiten hat“, sagte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Dienstag. Dann folgte ein großes Aber. „Er hat einfach nicht getroffen.“ Ob in der Champions League oder in der Liga: Cunhas Torquote war aus Sicht der Verantwortlichen zu gering. In 52 Einsätzen für RBL stehen neun Treffer und drei Vorlagen auf seinem Konto, darunter gerade zwei Törchen in 35 Bundesligaspielen. Auch wenn sein Zaubertor gegen Leverkusen im April 2019 vielen Fans noch im Gedächtnis ist, war das unter dem Strich zu wenig.

Während der formstarke Cunha in Berlin alle 113 Minuten einnetzt, schob er in Leipzig nur alle 256 Minuten den Ball über die Linie. Hinzu kam: Bei RB fand der Rechtsfuß, der offensiv variabel einsetzbar ist, seine Rolle nie. Hinter Timo Werner und Yussuf Poulsen blieb dem 1,84-Meter-Mann oft nur das Dasein als Bankdrücker. Nach der Leihe Patrik Schicks im vergangenen Sommer wurde Cunha im Angriff zunehmend überflüssig.

Cunha will zeigen, was er drauf hat

Trotzdem hätte er Leipzig im Winter nicht unbedingt verlassen müssen. Der Trennungswunsch ging laut Nagelsmann vor allem von Spielerseite aus. „Wenn er gesagt hätte, er will auf jeden Fall bleiben“, berichtete der Fußball-Lehrer, „hätte er gerne bleiben dürfen.“

Es kam anders. Der sympathische Brasilianer ging im Januar für 18 Millionen Euro an die Spree , unterschrieb bis 2024, hält „icke“ nicht mehr für die falsche Aussprache von „Ecke“, wurde in der Hauptstadt erstmals Papa. Neu-Trainer Trainer Bruno Labbadia ist großer Cunha-Fan. „Er versprüht die Lust auf Fußball, er kann Leute anstecken. Seine Stärken sind Vitalität, Power, Schnelligkeit. Er kann 1-gegen-1-Situationen lösen, hat Bock, Tore zu machen“, sagte er der „BZ“. Labbadia will seinen Schützling in Zukunft vermehrt als Spielmacher einsetzen. Und der will seinem Ex-Club am Mittwoch unbedingt zeigen, was er drauf hat.

