Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über möglichen Rangnick-Wechsel: "Wird Manchester United gut tun"

Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern München erwartet durch eine mögliche Verpflichtung von Ralf Rangnick einen Leistungsschub bei Manchester United . „Er ist ein herausragender Trainer, der Manchester United sehr gut tun wird“, sagte Nagelsmann am Freitag in München. Rangnick werde den gesamten Klub weiterbringen, „durch seine Power und durch die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt“.

Man United hatte sich am Sonntag nach einer 1:4-Blamage beim Abstiegskandidaten FC Watford von Trainer Ole Gunnar Solskjaer getrennt. Die enttäuschende Saisonbilanz des Norwegers: fünf Siege aus zwölf Spielen und eine negative Tordifferenz. Rangnick soll den Tabellenachten der Premier League schnell wieder in die Erfolgsspur und möglichst noch zu Titelerfolgen führen, bevor im Sommer - so die Hoffnung der Klubbosse - Mauricio Pochettino übernimmt, der aktuell bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht.