Vor dem Wiedersehen mit Hoffenheim: Darum ist Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann so erfolgreich

Der FC Bayern sucht einen neuen Trainer, spätestens im Sommer. Borussia Dortmund bald womöglich auch. Dass Julian Nagelsmann für beide Klubs aktuell nicht (mehr) als Kandidat in Frage kommt, liegt lediglich daran, dass er sich mittlerweile für RB Leipzig entschieden hat. Erst einmal. Er ist ja noch jung, sehr jung. 32 Jahre – und die Zukunft gehört ihm, so viel gilt in der Branche jedenfalls als gesichert. Am Samstag (15.30 Uhr, Sky) trifft Nagelsmann zunächst aber auf seine Vergangenheit, wenn Ex-Klub 1899 Hoffenheim, wo sein Trainerstern aufging, in Leipzig aufschlägt. „Dieses Wiedersehen ist besonders schön und liebenswert, weil er ja auf seinen ehemaligen Co-Trainer Alfred Schreuder trifft“, sagt einer, der eine zumindest ähnliche Vita wie Nagelsmann vorzuweisen hat. Ernst Tanner war Nachwuchsleiter bei 1860 München, wo er den jungen Nagelsmann trainierte, er wurde Manager in Hoffenheim, arbeitete beim RB-Schwesterklub in Salzburg, ehe er im Sommer 2018 als Sportdirektor nach Amerika zum MLS-Klub Philadelphia Union ging. Er müsse demnach etwas aufpassen, wie er sich über seine Ex-Klubs äußert, scherzt er.

Tanner machte Nagelsmann 2010 zum Jugendcoach in Hoffenheim

Tanner ist der Mann, der Nagelsmann im Jahr 2010 bei der TSG zum Trainer machte, in der U16, nachdem er zuvor bei 1860 München als Co-Trainer in der U17 ran durfte. „Das war ihm aber zu wenig, er war unzufrieden. Ich habe die Chance dann genutzt, ihn zu holen.“ Aus München wusste er um die Qualitäten des damals 23-Jährigen. „Er hatte alle Anlagen für eine Führungsfigur, das war schon auffällig, gerade in so jungen Jahren.“ Und weil auch Nagelsmann es irgendwann eingesehen hatte, dass eine Spielerkarriere aufgrund seiner enormen Verletzungsanfälligkeit (Tanner: „Glasknochen“) immer weniger Sinn ergab, stellte er sich alsbald nur noch an die Seitenlinie.

Julian Nagelsmann: Seine besten Sprüche Jung, talentiert – und ein echter Sprücheklopfer: Wir zeigen euch die besten Sprüche von Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann. ©

Anzeige

Rangnick & Co.: "Viele Leute haben sich mit ihm befasst"

„Das war sein Vorteil“, glaubt Tanner heute, „so konnte er sehr früh beginnen und schnell mit seinen Aufgaben wachsen. Seine Persönlichkeit entwickelte sich.“ Und dann war da natürlich noch das „ihm in die Wiege gelegte Talent“ – die strategischen Fähigkeiten, ein Spiel lesen und Spieler beurteilen zu können. Als Spieler hatte Nagelsmann bereits während der Zeit in der zweiten Mannschaft des FC Augsburg von seinem Trainer Thomas Tuchel vieles mitgenommen. Pep Guardiola wurde mit dem Fußball, den er zwischen 2008 und 2012 beim FC Barcelona spielen lässt, zu seinem Vorbild. In Hoffenheim suchte er sich Mentoren, den damaligen Leiter der Nachwuchsakademie, Alexander Rosen, der seit 2013 Manager des Klubs ist. Er tauschte sich auch mit Ralf Rangnick, Ex-TSG-Coach und bereits bei RB Leipzig tätig, regelmäßig aus. „Viele Leute haben sich mit ihm befasst“, erinnert sich Tanner.

Internationale Pressestimmen zum Wechsel von Julian Nagelsmann nach Leipzig Julian Nagelsmann wird neuer Trainer von RB Leipzig. Der 30-Jährige verlässt die TSG Hoffenheim. Auch internationale Medien berichten über den spektakulären Bundesliga-Transfer. Der SPORTBUZZER hat die Pressestimmen zusammengefasst. ©

"Nagelsmann macht klar, wer der Chef ist"

Als Nagelsmann 2013 für ein halbes Jahr Co-Trainer bei den 1899-Profis wird, „hat er gleich Tacheles gesprochen, was er von den Spielern erwartet. Er hat unmissverständlich klar gemacht, wer in der Situation der Chef ist.“ Mit 25! „Das hören Profis ganz selten“, so Tanner. Kurz darauf übernimmt er die U19 und liefert 2,27 Punkte im Schnitt. Als die Profis 2016 gegen den Abstieg kämpfen, wird Nagelsmann im Februar als 28-Jähriger jüngster Coach der Bundesliga-Geschichte. Er rettet den Klub, führt ihn dann erst in die Europa League, ein Jahr später in die Champions League. Platz 4 und 3, viel mehr geht nicht. 2018 sichert sich RB den Überflieger, 2019 übernimmt er – und Tanner hat ihn nun sogar im Titelrennen auf dem Zettel: „RB hat eine exzellente Mannschaft, den passenden Trainer und eine sehr gute Philosophie – da kann viel passieren.“