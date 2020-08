RB-Trainer Nagelsmann: Deutsches Champions-League-Finale gegen Bayern "im Bereich des Möglichen"

Mit breiter Brust nach Lissabon! Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig hält vor dem Finalturnier der Champions League vom 12. bis zum 23. August in der portugiesischen Hauptstadt auch ein deutsches Endspiel gegen den FC Bayern für keinesfalls ausgeschlossen. "Träumen kann man ja, es ist ja im Bereich des Möglichen. Jetzt liegt es an uns, an den Bayern, das wahr zu machen. Auch darauf wären wir vorbereitet", sagte der 33-Jährige der Bild am Sonntag. Sollten die Sachsen am Ende gar den Henkelpott mit nach Hause nehmen, könnte Nagelsmann den Coup auf ganz besondere Art zelebrieren: "Ich habe mir noch nichts überlegt, aber es kann schon sein, dass ich dann was Verrücktes machen würde."