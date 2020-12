RB-Trainer Julian Nagelsmann nach Kraftakt gegen Manchester United: "Die Jungs sind Maschinen"

Mit einer Mischung aus Freude, großer Erleichterung aber kaum kleinerer Erschöpfung hat RB Leipzig auf den Achtelfinaleinzug in der Champions League reagiert. "Die Jungs sind Maschinen. Das habe ich schon vor dem Spiel gesagt und das haben sie heute gezeigt", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem 3:2 (2:0) gegen Manchester United bei Sky: "Die Jungs haben es super gemacht. Das war wirklich gut." In der Tat: Die Sachsen legten von Beginn an hohes Tempo vor und führten nach Toren von Angelino (2.) und Amadou Haidara (13.) früh mit 2:0. Justin Kluivert legte nach der Pause sogar das dritte Tor nach 869.) - doch es musste noch gezittert werden.

Sollte PSG gewinnen, wäre das Team von Trainer Thomas Tuchel Gruppensieger. Mit Blick auf die Vorkommnisse in Paris sagte Nagelsmann: "Das verurteile ich aufs Schärfste. Wir leben in einer bunten Gesellschaft, das ist auch gut so. So etwas sollte nicht passieren, nicht auf dem Fußballplatz und auch sonst nirgendwo."