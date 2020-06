Julian Nagelsmann wünscht sich bei RB Leipzig mehr Optionen im Mittelfeld

Besonders im Zentrum sieht Nagelsmann Nachholbedarf. Er wünscht sich einen „holding Sixer“, einen robusten, körperlich stabilen und ballsicheren defensiven Sechser. „Wir haben sehr viele sehr bewegliche Sechser, die sehr agil sind mit dem Ball und auch bei gegnerischen Ballbesitz“, erklärte Nagelsmann. Mehr Robustheit in der Breite kann auf der Position sicher nicht schaden, gerade wenn Konrad Laimer mal fehlt oder als Rechtsverteidiger aushelfen muss. Zudem hätte er gern einen Box-to-Box-Player fürs offensive Mittelfeld, der im Strafraum mit dem Kopf Gefahr ausstrahlt und Flanken verwerten kann. „Wir haben sehr viele Spieler, die den Ball am Fuß haben wollen und da kreativ sind“, so Nagelsmann.

Nagelsmann: Angelino-Verpflichtung steht kurz bevor

Bewegung kommt auch in die feste Verpflichtung von Schick (AS Rom). Am Mittwoch habe es laut Nagelsmann lange Gespräche über einen Transfer des tschechischen Nationalspielers gegeben. „Dann hoffen wir, dass wir bald Vollzug melden können, aber es ist nicht so ganz einfach.“ RB will den Stammvereinen des Duos deutlich weniger Geld überweisen als die ursprünglich vereinbarten 29 bzw. 30 Millionen Euro.