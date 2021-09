Julian Nagelsmann: So empfingen die RB-Fans den Bayern-Trainer in Leipzig

Leipzig. Einfach mal mit Nichtachtung bedenken: Die Rückkehr von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann an seine alte Wirkungsstätte nach Leipzig verlief am Samstagabend völlig anders ab als zunächst erwartet. Pfiffe, Banner, Schmähgesänge gegen den Coach waren im Vorfeld erwartet und in der Fanszene kontrovers diskutiert worden. Anzeige

Und im Stadion? Als Nagelsmann um Punkt 18 Uhr den Innenraum der Red Bull Arena für ein erstes TV-Interview betrat, erntete er kurz heftige Pfiffe aus dem Rund. Das war es dann aber auch schon. Es folgten keine weiteren Reaktionen der Leipziger. So war es auch bei der Verlesung der Gäste-Aufstellung. Den Namen des ehemaligen RB-Spielers Dayot Upamecano hörten sich die Zuschauer ohne weitere Regung an. Die Ersatzspieler um Marcel Sabitzer wurden gar nicht erst durchgesagt.

Nagelsmann hatte schon vor dem Spiel demonstrative Gelassenheit gezeigt. „Ich zittere jetzt nicht. So schlimm ist es nicht, wenn da ein paar Leute pfeifen. Da müssten alle 34.000 pfeifen, dann ist das halt so“, so der Bayern-Trainer. Er kündigte an, dass er bei seiner emotionalen Rückkehr, die er trotz aller Nebengeräusche „voller Vorfreude“ angehe, erneut etwas aus Sachsen entführen möchte: drei Punkte. „Es geht in erster Linie darum, das Spiel zu gewinnen.“