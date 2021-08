Julian Nagelsmann sofort unter Druck: So liefen die Saisonstars des FC Bayern seit 2011

Seine erste Vorbereitung beim FC Bayern lief für den neuen Trainer Julian Nagelsmann holprig. In vier Testspielen holte der deutsche Rekordmeister nur ein Unentschieden. Dreimal verlor das durch die fehlenden Nationalspieler ersatzgeschwächte Team des 34-Jährigen. Der Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach markiert jetzt das erste Pflichtspiel der Saison, da die Partie gegen den Bremer SV in der ersten Runde des DFB-Pokals wegen Corona-Fällen beim Gegner auf Ende des Monats verschoben wurde. Dass Nagelsmann in der Bundesliga sofort liefern muss, weiß der aus Leipzig gekommene Trainer selbst am allerbesten: "Wir müssen natürlich dann, wenn die Pflichtspiele losgehen, auch langsam anfangen zu gewinnen." Anzeige

Eine Niederlage zum Saisonstart gab es für die Bayern letztmalige vor genau zehn Jahren. Der Gegner an jenem Sonntagabend: Borussia Mönchengladbach – ausgerechnet. Das einzige Tor der Partie erzielte damals Igor de Camargo nach Vorarbeit von Roel Brouwers. Jeweils zwei Spieler der aktuellen Kader der beiden Liga-Urgesteine waren schon damals dabei: Tony Jantschke und Patrick Herrmann bei Gladbach sowie Manuel Neuer und Thomas Müller auf Seiten der Bayern. Doch wie lief es nach der letzten Auftakt-Pleite der Bayern? Der SPORTBUZZER blickt auf die letzten neun Saisonstarts der Münchner zurück.

2020/21: 8:0 gegen den FC Schalke 04 Leon Goretzka, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Leroy Sané, Jamal Musiala und dreimal Serge Gnabry sorgten für einen fulminanten Bundesliga-Auftakt gegen den späteren Absteiger Schalke 04. Alle Torschützen von vor einem Jahr spielen auch heute noch für den FC Bayern. Alle waren bei der EM in diesem Sommer im Einsatz – Lewandowski für Polen, die anderen fünf für Deutschland – und verpassten deswegen große Teile der ersten Vorbereitung mit dem neuen Trainer Nagelsmann.

2019/20: 2:2 gegen Hertha BSC Kein Einstand nach Maß, am Ende reckten die Bayern in einer von Corona unterbrochenen Saison trotzdem die Meisterschale in die Höhe. Und nicht nur das: Nach dem Trainerwechsel von Niko Kovac zu Hansi Flick liefen die Münchner auch international zur Hochform auf und holten sich sogar das Triple. Das 2:2 gegen Hertha BSC ist das einzige Auftakt-Unentschieden der vergangenen zehn Jahre für den FCB.

2018/19: 3:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim Was nach einem souveränen Sieg aussieht, war harte Arbeit, die erst kurz vor Schluss mit Erfolg gekrönt wurde. Den Kopfball-Treffer von Thomas Müller zum 1:0 (23.) konnte Hoffenheims Adam Szalai nach einer knappen Stunde ausgleichen (58.). Erst in der 82. Minute traf Robert Lewandowski per Elfmeter zum 2:1. Den Schlusspunkt setzte Arjen Robben (90.+1). Damals bei Hoffenheim an der Seitenlinie: Julian Nagelsmann.

2017/18: 3:1 gegen Bayer 04 Leverkusen Ohne die verletzten Manuel Neuer, Thiago Alcantara, Javi Martinez, James Rodriguez, Jerome Boateng und Juan Bernat musste Trainer Carlo Ancelotti (heute wieder bei Real Madrid) mit dem FC Bayern 2017 zum Bundesliga-Start gegen Bayer Leverkusen antreten. Was auf dem Papier wie eine schwierige Aufgabe wirkte, stellte sich trotz der Personalsorgen als Spaziergang heraus: Nach 18 Minuten führten die Münchner bereits mit 2:0. Erst in der 65. Minute traf Admir Mehmedi (heute VfL Wolfsburg) zum 3:1-Endstand.

2016/17: 6:0 gegen Werder Bremen 2004 kürte Werder sich noch mit einem furiosen 3:1 im Münchner Olympiastadion gegen den FC Bayern zum Meister, zwölf Jahre später konnte von Augenhöhe zwischen den beiden Traditionsklubs keine Rede mehr sein. Xabi Alonso, Philipp Lahm, Franck Ribery und dreimal Robert Lewandowski ließen mit ihren Toren keinen Zweifel daran, dass die Zeiten sich geändert haben. Seit dieser Saison spielen die beiden Vereine auch offiziell nicht mehr in einer Liga.

2015/16: 5:0 gegen den Hamburger SV Auch der HSV bestreitet vorerst keine Liga-Spiele gegen den FC Bayern mehr – und das schon seit 2018. Der Zweitligist war bereits 2015 beim Bundesliga-Auftakt heillos überfordert, was der Rekordmeister mit Trainer Pep Guardiola gut zu nutzen wusste. Bester Hamburger an jenem Abend: Rene Adler, Manuel Neuers Konkurrent von einst um den Platz im Tor der deutschen Nationalmannschaft.

2014/15: 2:1 gegen den VfL Wolfsburg Diese beiden Teams standen am Ende der Saison an der Spitze der Bundesliga-Tabelle – allerdings lagen zehn Punkte zwischen dem Meister vom FC Bayern (79) und dem Vizemeister VfL Wolfsburg (69). Arjen Robben glänzte am Auftakt-Abend mit einer Vorlage und einem Tor.

2013/14: 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach Den Grundstein zum Erfolg gegen die Gladbacher, die damals von Lucien Favre (2018-2020 beim BVB) trainiert wurden, legten die Bayern am 9. August 2013 wie so oft früh: Arjen Robben (12.) und Mario Madzukic (16.) stellten die Weichen nach einer Viertelstunde auf Sieg. Dante machte es mit einem Eigentor (41.) zwar noch einmal spannend, spätestens als David Alaba den Nachschuss des von Marc-Andre ter Stegen gehaltenen Elfmeters verwandelte, war aber alles klar.