Julian Nagelsmann sorgt sich um Leon Goretzka: Rückkehr des Bayern-Profis könnte "Ewigkeiten" dauern

Leon Goretzka ist eines der zwei großen Sorgenkinder beim FC Bayern. Den Mittelfeldspieler plagen anhaltende Knieprobleme. Eine baldige Rückkehr auf den Platz ist nicht in Sicht. "Bei Leon gibt es keinen Zeitplan", bestätigte Julian Nagelsmann am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Anzeige