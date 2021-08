Julian Nagelsmann arbeitet Vorbereitung des FC Bayern auf: "Nervt schon ein bisschen"

Die lange Vorbereitung ohne kompletten Kader und die Serie von enttäuschenden Testspielen haben Julian Nagelsmann offenbar zumindest zeitweise ein wenig aufs Gemüt geschlagen. "Das nervt schon ein bisschen", gestand der neue Trainer des FC Bayern in einem Interview für die Sendung "Blickpunkt Sport", das der BR am Sonntagnachmittag vorab veröffentlichte. Dennoch blickt der 34-Jährige zuversichtlich auf den Bundesliga-Start am kommenden Freitag bei Borussia Mönchengladbach und den Supercup vier Tage später gegen Borussia Dortmund.

