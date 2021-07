Spekulationen über Lewandowski-Transfer: Bayern-Trainer Nagelsmann kommentiert Gerüchte

Erst zuletzt wurden die Gerüchte um den Torschützenkönig und Rekord-Jäger der abgelaufenen Bundesliga-Saison wieder angeheizt, als die spanische Sportzeitung "AS" davon berichtete, Lewandowski würde mit einem Transfer zu den "Königlichen" liebäugeln und von einem Engagement in der spanischen Hauptstadt träumen. Nagelsmann lässt sich von den Mutmaßungen rund um seinen wichtigsten Leistungsträger im Sturmzentrum nicht beunruhigen. "Auf der einen Seite weiß Robert, was er an Bayern München hat, was er an der Mannschaft hat", so der 33-Jährige und fügt mit Blick auf den noch bis 2023 gültigen Kontrakt Lewandowskis an: "Punkt zwei gibt es eine vertragliche Situation. Das ist auch klar."