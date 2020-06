Julian Nagelsmann über Cristiano Ronaldos Oberkörper: „Nicht ganz so wie meiner“

Ob er für ihn trotzdem noch einer der besten Spieler sei, wollte ein Reporter auf der virtuellen Pressekonferenz der Rasenballer am Mittwoch wissen. „Ich habe ihn ja drei Monate nicht spielen sehen. Von daher weiß ich es nicht. Davor war er auf jeden Fall noch gut.“

Nagelsmann will sich nach dem Neustart der Serie A ab 20. Juni ein Spiel von Juve anschauen und sich selbst überzeugen. Auch auf das Instagram-Profil des fünfmaligen Weltfußballers, der fleißig Bilder von seinen Workouts inklusive gestähltem Sixpack postet, wirft der RBL-Coach hin und wieder einen Blick. „Wenn ich mir so seinen Oberkörper anschaue, der nicht ganz so ist wie meiner, aber trotzdem ordentlich, dann ist er sehr ehrgeizig“, sagte Nagelsmann lachend. Sein Fazit angesichts der Arbeitseinstellung Ronaldos: „Vielleicht kommt er wieder unter die ersten 50.“