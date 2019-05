Julian Nagelsmann will mit RB Leipzig Titel holen

RB Leipzigs neuer Trainer Julian Nagelsmann kommt mit hohen Zielen nach Sachsen. In einem Interview mit der "Sport Bild" sagte der 31-Jährige: "Also grundsätzlich ist es schon ein Ziel, einen Titel in den vier Jahren zu holen." Demnach habe sich der neue Chef-Coach bereits eine To-Do-Liste für seine Amtszeit angelegt: "Für Leipzig steht auf jeden Fall drauf, den DFB-Pokal zu gewinnen, was ich in Hoffenheim nicht geschafft habe. Und es steht drauf, in der Champions League die Gruppenphase zu überstehen, auch das war mir noch nicht gelungen."