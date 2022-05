Probleme mit Schmidt-System? Julian Weigl will Benfica Lissabon im Sommer wohl verlassen

Nationalspieler Julian Weigl will den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon laut eines Zeitungsberichts im Sommer verlassen. Wie das Sportblatt Record am Freitag auf seiner Titelseite berichtet, soll der 26-Jährige seinen Berater gebeten haben, einen neuen Klub zu finden. Demnach habe Weigl das Gefühl, dass er nicht zur Idee des künftigen Benfica-Trainers Roger Schmidt passe. Eine Quelle nannte das Blatt nicht.

Weigl war im Januar 2020 für rund 20 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Portugal gewechselt. Der zentrale Mittelfeldspieler zählt zu Benficas Stammpersonal. Für die Länderspiele in der Nations League im Juni wurde er von Bundestrainer Hansi Flick aber nicht nominiert. Laut Record würden die Portugiesen gerne mindestens so viel Ablöse für Weigl kassieren, wie sie vor knapp zweieinhalb Jahren für ihn ausgegeben haben.

In seiner Zeit bei Benfica Lissabon kam Julian Weigl in 74 Partien auf drei Tore und drei Assists. Auch in der letzten Saison war der zentrale Mittelfeldspieler gesetzt. In 34 Liga-Partien kam der frühere Dortmunder 29-mal zum Einsatz, davon 23-mal über die vollen 90 Minuten. Auch in der Champions League stand Weigl in neun von zehn Spielen die volle Länge auf dem Platz.