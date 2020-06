Ex-BVB-Star Julian Weigl reagiert auf Steinwurf-Attacke gegen Bus: "Nicht die wahren Benfica-Fans"

Julian Weigl hat sich nach der Steinwurf-Attacke auf den Mannschaftsbus seines Vereins Benfica Lissabon bei Instagram zu Wort gemeldet und Entwarnung gegeben. "Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich okay bin. Wir haben wirklich Glück gehabt" , schrieb der frühere BVB-Spieler Weigl, der bei dem Angriff von Splittern getroffen und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, auf Englisch. "Wir machen alle Fehler, aber dort wurde eine Linie überschritten", verurteilte der 24-Jährige den Angriff. Angaben dazu, ob er das Krankenhaus bereits wieder verlassen hat, machte der frühere Dortmunder nicht.

Weigl schon 2017 beim Attentat auf BVB-Bus betroffen

Weigl war bereits zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund (2015 bis Ende 2019 ) Opfer eines Angriffs geworden. Im April 2017 saß er mit im Bus, als vor dem Viertelfinalspiel in der Champions League gegen die AS Monaco ein Bombenanschlag auf den Bus des BVB verübt wurde. Entsprechend deutlich bezog der defensive Mittelfeldspieler Stellung. "Steine auf einen Bus werfen, ohne sich darum zu sorgen, ob jemand verletzt wird? Ich weiß, dass die wahren Benfica-Fans nicht so sind" , unterstrich Weigl. Wer für die Steinwürfe verantwortlich ist, ist bislang unklar. Der Verein hat angekündigt, mit den Behörden zu kooperieren, um die Täter zu ermitteln.

Das Coronavirus legt den Fußball in Europa lahm - mit Ausnahme der weißrussischen Liga müssen alle Wettbewerbe pausieren. Die Länge der Zwangspause ist dabei unterschiedlich bemessen. Der SPORT BUZZER fasst den Stand zusammen - wie lange pausieren die Ligen in Europa? ©

Fortsetzung oder Abbruch: So ist der Stand in den internationalen Topligen

In Portugals erster Liga hat am Mittwoch nach mehr als zweimonatiger Coronavirus-Pause wieder der Spielbetrieb begonnen. Benfica trennte sich dabei am Donnerstag in einem Heimspiel gegen CD Tondela 0:0 und zog damit nach Punkten mit Tabellenführer FC Porto gleich, der tags zuvor beim FC Famalicao überraschend mit 1:2 verloren hatte. Der Angriff auf den Mannschaftsbus von Weigls Team ereignete sich nach dem Spiel.