Julian Weigl spricht über seine zwei erlebten Bus-Anschläge: "Ich habe das beides eigentlich gut weggesteckt"

"Ich saß ganz vorne oben - wir haben einen zweistöckigen Bus - und jemand hat einen Stein von einer Brücke geworfen und der ist durchgebrochen", erinnert sich Weigl und berichtet, dass das Wurfgeschoss genau bei seinen Füßen gelandet sei. Er habe "extremes Glück" gehabt: "Ich habe nur - in Anführungszeichen - ein paar Glassplitter in meine Augen bekommen, aber ganz kleine, sodass ich ganz normal sehen kann und zum Glück ist dieser Stein nicht auf meine Beine geflogen."

In dem Moment des Einschlag habe er sich direkt zurückversetzt gefühlt zum 11. April 2017, als vor dem Viertelfinalspiel in der Champions League gegen die AS Monaco ein Bombenanschlag auf den Bus des BVB verübt wurde. "Ich habe direkt gedacht: 'Das ist eine Bombe.' Ich war mit Sarah (Weigls Ehefrau, d. Red.) am Telefon, weil wir über das Spiel gesprochen haben." Dann habe er nur geschrien und gesagt: "Schatz, ne Bombe, ne Bombe." Es war "wie so ein Flashback eben und für sie war es natürlich auch ganz schlimm." Um seine Augen zuzuhalten habe er dann sein Handy weggelegt, "und sie hat halt gefragt was ist los und war völlig fertig natürlich."

Anzeige