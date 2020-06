Ex-BVB-Profi Julian Weigl nach Attacke auf Benfica-Mannschaftsbus im Krankenhaus

Weigl schon von Attentat auf BVB-Bus 2017 betroffen

Benfica kündigte an, uneingeschränkt mit den Behörden zusammenarbeiten zu wollen, um den Vorfall aufzuklären. Die erste portugiesische Liga hatte am Mittwoch den Spielbetrieb nach mehr als zweimonatiger Coronavirus-Unterbrechung wieder aufgenommen . Benfica hatte am Donnerstagabend im heimischen Estádio da Luz gegen Tondela gespielt und ist in der Tabelle punktgleich mit Tabellenführer FC Porto .

Weigl war in der Winterpause nach viereinhalb Jahren von Borussia Dortmund nach Lissabon gewechselt. Zuletzt hatte der defensive Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung einsetzbar ist, über einen gescheiterten Transfer zu Paris Saint-Germain gesprochen. Dort sitzt mit dem früheren BVB-Trainer Thomas Tuchel ein Förderer Weigls auf der Bank, unter dessen Regie sich der heute 24-Jährige beim BVB zum Bundesliga-Stammspieler entwickelt hatte. Beide saßen im April 2017 auch mit im Fahrzeug, als auf den Mannschaftsbus der Borussia vor dem Viertelfinalspiel in der Champions League gegen die AS Monaco ein Bombenattentat verübt wurde. Dabei war der damalige Dortmunder Abwehrspieler Marc Bartra am Arm verletzt worden.