Julian Weigl über seine schwierigste Zeit beim BVB: "Habe nicht versucht, mich wegzustreiken"

Vor etwa einem Dreivierteljahr, in der Winterpause der Saison 2018/19, liebäugelte Julian Weigl mit seinem Abschied vom BVB. Nach einer für ihn enttäuschenden Hinrunde, in der er unter dem neuen Trainer Lucien Favre keine große Rolle spielte, sah Weigl für sich damals kaum eine Perspektive am Rheinlanddamm. Der Verein kam den Abwanderungsgedanken des Defensivspielers jedoch nicht nach. Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr) hat Weigl im Bild-Interview unter anderem auf diese Zeit zurückgeblickt.