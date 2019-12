Berichte: BVB-Profi Julian Weigl unmittelbar vor Abschied zu Benfica – diese Ablöse steht im Raum

Geht jetzt alles ganz schnell? Wie die seriöse portugiesische Zeitung A Bola unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, steht Julian Weigl unmittelbar vor einem Abschied von Borussia Dortmund . Demnach soll der 24-Jährige noch in der Winterpause zum Spitzenklub Benfica Lissabon nach Portugal wechseln. Die Vereine haben sich dazu bislang nicht geäußert. Die Zeitung Record schreibt ebenfalls von einer konkreten Offerte Benficas, auch die Bild berichtet über den bevorstehenden Transfer.

Die Entwicklung kommt durchaus überraschend, denn im Laufe der Hinrunde hatte Weigl sich in der Startelf der Borussia festgespielt. Beim 3:3 gegen RB Leipzig trat er sogar erstmalig in dieser Saison als Torschütze in Erscheinung. Allerdings hatte es immer wieder Gerüchte über einen Transfer gegeben. Es galt als offenes Geheimnis, dass Weigl beim BVB mit seiner Rolle nicht immer glücklich war.