Wende bei Julian Weigl? BVB-Star offenbar vor Verbleib in Dortmund

Zuletzt wurde Julian Weigl bei Borussia Dortmund immer wieder als ein Verkaufskandidat gehandelt und mit einem Wechsel zum ehemaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht. Doch jetzt scheint sich der Fall um den Ex-Nationalspieler geändert zu haben. Einem Bericht der Bild zufolge hat Trainer Lucien Favre den 23-Jährigen in einem Gespräch im Trainingslager in Bad Ragaz neue Perspektiven bei der Borussia aufgezeigt.

Demnach haber der Coach Weigl mitgeteilt, dass er in der kommenden Saison mehr auf ihn setzen werde - und dies auch wieder auf seiner Lieblingsposition. Zur Erklärung: In der vergangenen Saison hatte Favre den gelernten defensiven Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger umgeschult. Weigl kam dennoch in der Liga nur zu 18 Einsätzen, musste häufig mit einem Platz auf der Bank Vorlieb nehmen.

Beim 2:0-Sieg über den FC Bayern im Supercup durfte Weigl prompt schon wieder auf seiner favorisierten Position im zentralen defensiven Mittelfeld ran. Dortmunds Sportlicher Leiter Michael Zorc lobte nach der Partie: "Julian hat im Supercup ein sehr gutes Spiel gemacht." Zur Zukunft Weigls hielt sich der 56-Jährige allerdings bedeckt: "Mehr gibt es zu diesem Thema nicht zu sagen." Weigls Vertrag in Dortmund gilt noch bis zum Sommer 2021.

Trainer Favre hatte vor einigen Wochen bereits bekundet, dass der Kader der Borussia sich noch verkleinern müsse. Es sei "unmöglich" mit 30 Spielern in eine Saison zu gehen. Seitdem konnte Weltmeister André Schürrle per Leihe an Spartak Moskau abgegeben werden. Außerdem wird Stürmer Maximilian Philipp mit einem Wechsel zum Stadtrivalen von Spartak, Dynamo Moskau, in Verbindung gebracht.

