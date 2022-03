Überraschung auf Geburtstagsparty: So erlebte Julian Weigl den Flick-Anruf zum DFB-Comeback

Fünf Jahre lang wurde Julian Weigl nicht mehr für die Nationalmannschaft aufgeboten, vergangene Woche kam die überraschende Nominierung von Hansi Flick. Der Bundestrainer hat die tolle Entwicklung des ehemaligen Dortmunders bei Benfica Lissabon wahrgenommen und möchte den defensiven Mittelfeldspieler in den Testspielen gegen Israel (Samstag, 20.45 Uhr, ZDF) und am kommenden Dienstag in Amsterdam gegen die Niederlande (20.45 Uhr, ARD) sehen. Anzeige

Weigl erzählt vom Moment, als sein Handy klingelte und die Nummer des Bundestrainers aufleuchtete: "Ich war bei meinem Teamkollegen Soualiho Meïté zur Überraschungsparty für seinen Geburtstag, als der Anruf kam. Ich habe den Namen von Hansi Flick gesehen, bin dann erstmal ganz hektisch um die Ecke und musste ihn noch mal zurückrufen. Die Freude war extrem groß, weil ich ehrlicherweise nicht damit gerechnet hatte. Jetzt habe mich gefreut, die Jungs zu sehen, die ich teilweise lange nicht gesehen habe."

Außerdem sprach der Rückkehrer über…

… die letzten Enttäuschungen des DFB-Teams: "Ich habe den Weg verfolgt und auch die Turniere geschaut, man fiebert mit als Deutscher. Es war nicht so erfolgreich, wie man es gewohnt ist. Man hat jetzt gesehen, dass die Mannschaft neuen Elan geweckt hat, neue Idee zu gewissen Zeitpunkten sind gut. In den letzten Spielen hat man gesehen, dass langsam die Automatismen reinkommen. Diesen Weg wollen wir weitergehen."

"Bin der gleiche Spieler, aber reifer" … seine Spielweise: "Vom Grundsatz her bin ich der gleiche Spieler wie in Deutschland, aber ich bin sicher reifer, erwachsener geworden, habe körperlich ein Stück zugelegt, ein paar Kilos draufgepackt. Ich versuche zu ordnen, Stabilität herzustellen, bin also ein klarer Sechser. Ich habe sicherlich mehr Vorlagen als früher, mehr direkte Pässe, habe den Fokus etwas mehr nach vorne gerichtet." … seinen Klub Benfica Lissabon: "Der Fokus auf Benfica in Portugal ist riesig, es ist der größte Verein. Natürlich hofft man, dass man auch in Deutschland wahrgenommen wird. Da hilft es sicher, dass wir in der Champions League unter den letzten Acht stehen und gegen große Mannschaften gespielt haben."

… seine Torquote: "Aktuell stehe ich bei drei Treffern, sonst war es meist ja nur ein Tor pro Saison. Deshalb freue ich mich vielleicht immer etwas mehr als andere. Es wäre natürlich schön, wenn auch bald das erste Tor für die Nationalmannschaft dazu kommt."

… seine WM-Chancen: "Ich versuche da gelassen ranzugehen. Ich hoffe auf Einsatzminuten, damit ich mich zeigen kann und werde mich nicht verrückt machen, sondern versuchen, mein Spiel auf den Platz zu bringen und die Dinge zu zeigen, die der Trainer von mir sehen will – keine Angst haben, die Bälle fordern. Wenn mir das gelingt glaube ich, dass ich Chancen auf einen Platz im Kader habe."

… die Wahl zwischen Champions-League-Halbfinale oder einer WM-Teilnahme: "Am liebsten wäre mir natürlich beides. Einerseits will ich mit meinem Verein erfolgreich sein – das ist die Basis, um überhaupt für die Nationalmannschaft aufgeboten zu werden. Trotzdem wäre ich natürlich gerne bei der WM dabei. Aber das ist noch ein Weg zu gehen."

"Bundesliga für mich immer interessant" … die aktuelle Stimmung im Team: "Man merkt, dass jeder richtig Bock hat, hier zu sein. Das Niveau im Training ist sehr hoch. Man wird sofort mitgenommen, es herrscht eine positive Energie." … seinen Ballkontakt-Rekord in der Bundesliga: "Da bin ich schon noch stolz darauf, auch weil ich ihm einem großen Vorbild – Xabi Alonso – abgenommen habe. Es ist natürlich nicht das Wichtigste, aber ich will schon präsent sein auf dem Platz."