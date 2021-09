Ex-BVB-Profi Julian Weigl hofft auf DFB-Comeback: "Bin sicher, dass Hansi Flick mich auf dem Schirm hat"

Für die Portugiesen bestritt er seitdem 72 Pflichtspiele und kann in dieser Saison auch in der Champions League auf sich aufmerksam machen. In der Qualifikation schaltete Lissabon - auch danke eines Weigl-Tores - die PSV Eindhoven um Mario Götze aus. Zum Auftakt der Gruppenphase stand Weigl 90 Minuten gegen Dynamo Kiew auf dem Feld. in den Fokus der deutschen Öffentlichkeit kann sich der frühere BVB-Profi vor allem am 20. Oktober und 2. November spielen. Dann geht es mit Benfica in der Königsklasse gegen den FC Bayern. Flick wird seinen Kader für die WM-Qualifikationsspiele am 8. Oktober in Hamburg gegen Rumänien und drei Tage später in Skopje gegen Nordmazedonien am 1. Oktober bekanntgeben.