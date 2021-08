Mit Weigl in der Startelf: Benfica macht gegen Spartak großen Schritt in Richtung CL-Playoffs

Benfica Lissabon ist den Champions-League -Playoffs einen großen Schritt näher gekommen. Die Portugiesen gewannen das Hinspiel in der dritten Qualifikationsrunde bei Spartak Moskau mit 2:0 (0:0) . Rafa hatte die portugiesischen Hauptstadtkicker zu Beginn der zweiten Halbzeit in Front gebracht (50.). Gilberto stellte kurz vor der Schlussphase nach Vorarbeit von Lucas Verissimo den Endstand her (74.).

Die Rückspiele der 3. Runde finden in der kommenden Woche am 10. August statt, die Playoffs folgen dann am 17. und 18. sowie am 24. und 25. August. In den Parallel-Spielen duellierten sich am Mittwoch der kroatische Vertreter Dinamo Zagreb und Legia Warschau (Polen) sowie Ferencvaros Budapest aus Ungarn und Slavia Prag (Tschechien). Benfica trifft im Fall eines Weiterkommens auf dem Sieger aus dem Duell zwischen Götze-Klub PSV Eindhoven und dem FC Midtjylland. Die Niederländer hatten das Hinspiel am Dienstag mit 3:0 für sich entschieden.