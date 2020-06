Julian Weigl erklärt geplatzten Transfer zu PSG und seinen Abschied von Borussia Dortmund

Weigl beschreibt die damalige Situation so: "Jedenfalls hat der BVB die Tür komplett verschlossen. Ich habe den Verein schon auch verstanden. Wir hatten große Chancen, deutscher Meister zu werden, es waren viele Innenverteidiger verletzt...“ Trotzdem wollte er die Entwicklungen zunächst nicht wahrhaben. Das Gefühl, mal etwas anderes zu machen, sei nie mehr verschwunden: "Für mich war immer klar: Ich will auf jeden Fall mal ins Ausland."

Weigl ging im vergangenen Januar schließlich für eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro nach Lissabon, wo er in neun von bisher zehn möglichen Ligaspielen auf dem Platz stand. Vor Benficas Neustart in der portugiesischen Liga am Donnerstag belegt er mit mit dem Klub den zweiten Tabellenplatz hinter dem FC Porto.