Julius Hoffmann rückt zu Dynamo Dresdens Profis auf

„Mit Julius Hoffmann setzen wir unseren eingeschlagenen Weg fort und binden ein vielversprechendes Talent aus dem eigenen Nachwuchs an unseren Verein. Neben seiner Physis und seinen fußballerischen Fähigkeiten bringt er einen klaren Kopf und eine hohe Bereitschaft mit, an sich zu arbeiten. Das sind gute Voraussetzungen, um den Weg in den Profi-Fußball zu schaffen. Wir freuen uns, dass wir die nächsten Entwicklungsschritte gemeinsam gehen werden“, wurde Sport-Geschäftsführer Ralf Becker in einer Vereinsmitteilung zitiert.