Julius Kade ein Kandidat für Dynamo Dresden?

In Dresden wäre Kade der neunte Neuzugang. Auf dem Zettel haben die SGD-Kaderplaner aber auch Paul Will aus der zweiten Mannschaft von Bayern München, der bei Dynamos künftigem Drittliga-Kontrahenten in der Vorsaison im zentralen und defensiven Mittelfeld, aber auch als linker Außenverteidiger agierte. Paul Will wurde beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet und ist ebenso 21 Jahre alt. Auch sein Kontrakt gilt bis 2021.