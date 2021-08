Julius Kade schießt Dynamo Dresden ins Glück: „Werde ich nie vergessen“

„Das war ein Megagefühl“

„,Pana‘ dribbelt von außen rein, das Eins-gegen-Eins ist seine Stärke. Ich dachte eigentlich, dass er schießt, wollte auf einen Abpraller hoffen und den dann vielleicht reinschießen. Dann hat er den Ball im letzten Moment noch reingechippt. Ein überragender Ball und ich stehe zum Glück da und mache ihn rein“, beschreibt Kade bei Dynamo-TV die entscheidende Spielszene kurz vor Schluss, mit der sich die Schwarz-Gelben als erstes Team in dieser Saison den Einzug in die zweite Runde sicherten.

Die SG Dynamo Dresden setzt sich in der 1. DFB-Pokalrunde gegen den SC Paderborn mit 2:1 durch.

„Das war ein Megagefühl! Ich freue mich extrem, dass wir uns belohnen konnten und ich noch das Tor gemacht habe – nach so einem offenen Schlagabtausch. Dass meine Familie noch im Stadion ist und das Spiel geguckt hat, ist noch mal schöner. Ein überragender Tag mal wieder“, berichtet der 22-Jährige, den alle nur „Jule“ rufen.

Mit seinem Tor versetzte er rund 12500 Fans in einen kollektiven Freudentaumel. Das gesamte Rudolf-Harbig-Stadion rastete aus. „Das werde ich nie vergessen. Die Fans pushen einen in den letzten Minuten noch mal richtig nach vorn in so einem Spiel, wenn sie da sind und richtig Betrieb machen. Das hat heute auf jeden Fall geholfen“, erklärt der gebürtige Berliner.

Julius Kade mit Nervenstärke

Eigentlich sollte er nach seiner Ausleihe nach Dresden ja in diesem Sommer wieder Unioner werden, doch Dynamo Dresden konnte ihn vor kaum mehr als zwei Wochen verpflichten und vom Bundesligisten aus Köpenick wieder zurück an die Elbe holen. Seither stand er in allen drei Pflichtspielen in der Startelf und stellte unter Beweis, wie wichtig er für den Fußball-Zweitligisten aus Sachsens Landeshauptstadt ist.

Cheftrainer Alexander Schmidt lobte seinen jungen Schützling, der in der entscheidenden Situation kein Nervenflattern zeigte: „Es ist sein Charakter, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Er ist ein junger Spieler und erledigt seinen Job immer recht sachlich. Er ist weder nach oben mordsmäßig emotional, noch jemand, der irgendwie ins Tal der Tränen fällt, wenn es mal nicht so läuft. Er ist immer ausgeglichen. Mit dieser Coolness hat er das 2:1 gemacht.“

(1) Kevin Broll: Muss in der 14. Minute nach einer Paderborn-Ecke erstmals eingreifen, kann den Kopfball auf sein Tor aber klären. Bekommt durch seine Vordermänner in der ersten Halbzeit viel Arbeit abgenommen, wird ins Aufbauspiel mit einbezogen, muss aber nur in den seltensten Fällen nach Paderborner Vorstößen selbst eingreifen, da Dynamos Abwehr bereits vorher zur Stelle ist. Reagiert in der 45. Minute gut und schnappt sich den Ball, nachdem mehrere seiner Mitspieler zuvor im eigenen Strafraum zu Fall kamen. In der 50. Minute mit der Doppel-Hammer-Parade, als er zunächst einen Schuss von Pröger abwehrt und unmittelbar danach den Abpraller-Kopfball von Platte aus kurzer Distanz klären kann. In der 61. Minute beim 1:1 durch Michel nach einem Konter chancenlos, nachdem er den vorherigen Abschluss noch an den Pfosten lenken konnte. Gewohnt sicherer Auftritt. Note: 1,5

Mittelfeldmann Kade, der in der Vorsaison drei Treffer zum Zweitliga-Aufstieg der SGD beigesteuert hatte, meint, Dynamo habe am Ende aber auch das Fünkchen Glück und den nötigen Willen gehabt. „Die Beine sind schwer, es war ein sehr intensives Spiel. Dass der Kopf am Ende entscheidet, war klar, nachdem beide Mannschaften ihre Chancen nicht richtig reingemacht haben.“

Alexander Schmidt (Trainer SG Dynamo Dresden): "Lukas hat es ganz gut beschrieben, es war ein wildes Spiel mit offenem Visier. Fußballerisch war es in der ersten Halbzeit kein Leckerbissen. Wir hatten viele gute Ballgewinne, waren aber zu hektisch im Ausspielen. Folge dessen war, dass es ein offener Schlagabtausch war – ein geiles Fußballspiel mit Offensivdrang, beide Teams wollten für klare Verhältnisse sorgen, keiner hat sich versteckt, es hat Spaß gemacht. Für uns lief gut, dass wir nach dem 1:1 so zurückgekommen sind. Aber auch Paderborn hätte in der Phase ein Tor schießen können. Geiler Pokalfight, ich bin glücklich, dass wir weitergekommen sind."