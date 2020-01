Tobias Reichmann scherzt nach Kühn-Panne bei Handball-EM: "Zweimal auf der Toilette nachschauen"

Der vergessene Julius Kühn. Die Geschichte vom in der Kabine festgesetzten deutschen Handball-Nationalspielers war die Lachnummer nach dem Weißrussland-Spiel. Der Rückraum-Riese war in der Halbzeitpause versehentlich in der Umkleide eingeschlossen worden. Außergewöhnlich? Nein. Die Geschichten von in Kabinen eingesperrten Spielern, vergessenen Turnschuhen und an Raststätten zurückgelassenen Spielern gibt es von Kreis- bis Bundesliga. "Mir ist es noch nicht passiert. Aber unserem Co-Trainer Iker Romero. Er hat davon erzählt", berichtete Hannover-Chef Sven-Sören Christophersen, der in den EM-Tagen für das ZDF als Experte am Ball ist.