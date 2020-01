Julius Kühn in der Kabine eingeschlossen: So reagiert der DHB-Star - Prokop: "Hab ihn nicht vermisst"

Die Schrecksekunde von Handball-Nationalspieler Julius Kühn in der Halbzeitpause des EM-Hauptrundenspiels gegen Weißrussland sorgte für große Erheiterung. Der Rückraumspieler von der MT Melsungen wurde versehentlich in der Umkleidekabine eingeschlossen. Das bestätigte er nach dem 31:23-Sieg der DHB-Auswahl in Wien. Wie konnte das eigentlich passieren?